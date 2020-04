Κοινωνία

Με πυροτεχνήματα η Ανάσταση στην Αθήνα

Αναστάσιμη λάμψη στον ουρανό της πόλης από τον Δήμο Αθηναίων!

Από πυροτεχνήματα θα φωτιστεί τα μεσάνυχτα ο ουρανός της Αθήνας, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.

Τα μεσάνυχτα, την ώρα του «Χριστός Ανέστη» ο ουρανός σε επτά σημεία της Αθήνας, στις αντίστοιχες Δημοτικές Κοινότητες της πόλης, θα φωτιστεί από πυροτεχνήματα που με απόλυτη ασφάλεια θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος Αθηναίων.

Από τα μπαλκόνια ή τα παράθυρα μας λοιπόν, οι κάτοικοι της Αθήνας και όχι μόνο θα μπορέσουν α απολαύσουν μαζί με το Αναστάσιμο μήνυμα, τη λάμψη και το φως της αισιοδοξίας για το αύριο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.