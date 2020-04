Παράξενα

Γάμος σε drive trough παράθυρο τράπεζας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι που αποφάσισε να μη χαλάσει την πιο ωραία του μέρα, πήρε το ρίσκο και τελικά το διασκέδασε.

Ένα ζευγάρι από το Μέιν της Νέας Υόρκης αναγκάστηκε να ακυρώσει τον ονειρεμένο γάμο του στη Φλόριντα, λόγω του κορονοϊού, ενώ έκαναν τελικά τους γάμους τους μέσω…παραθύρου.

Ο γιος της νύφης τη συνόδευσε μέχρι το αλεξίσφαιρο παράθυρο drive through, όπου βρισκόταν ο αξιωματούχος που τους ένωσε με τα «αιώνια» δεσμά.

Το ζευγάρι κράτησε μονάχα την ημερομηνία του γάμου του, ενώ η τελετή μεταδόθηκε μέσω live streaming στους συγγενείς.

Ο γαμπρός σκέφτηκε για πλάκα να κάνει το γάμο μία τραπεζικός υπάλληλος, η οποία όμως συμφώνησε, κι έτσι κι έγινε.

Οι υπεύθυνοι της τράπεζας έδωσαν την άδειά τους να γίνει η ένωση στο παράθυρο του υποκαταστήματος, εφόσον δε διακοπεί η λειτουργία του.

Η νύφη ήταν πολύ αγχωμένη και περπάτησε προς το παράθυρο, ενώ έπεφτε ψιλό χιόνι κι εκείνη είχε πάρει νυφικό για τροπικό κλίμα, που έχει στη Φλόριντα.

Η ίδια, είπε ότι παρατήρησε ότι χάρισαν λίγη χαρά στους περαστικούς, που σταματούσαν να δουν την πρωτότυπη τελετή και να ξεχαστούν από τα προβλήματα που τους έχει προκαλέσει η πανδημία.

Είχαν πάντως τη συνοδεία μουσικών, ενώ υπήρχε και φωτογράφος.

Το «ταξίδι του μέλιτος» θα γίνει στο σπίτι του γαμπρού.