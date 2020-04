Κοινωνία

Η Αρχιεπισκοπή και η “Αποστολή” μοίρασαν κόκκινα αυγά

Μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

«Καλή Ανάσταση!» ευχήθηκαν στον κόσμο με μια συμβολική κίνηση ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, με ιερείς και συνεργάτες του Φιλανθρωπικού Οργανισμού “Αποστολή” και του Γενικού Φιλόπτωχου. Μετά την πρώτη Ανάσταση και με πρωτοβουλία της “Αποστολής” μοιραστήκαν κόκκινα αυγά στον κόσμο που βιώνει τον αιφνιδιασμό και την ανησυχία που έφερε η οδυνηρή πανδημία.

«Γιατί φέτος δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε το αναστάσιμο φως ο ένας από τη λαμπάδα του άλλου. Ας μεταλαμπαδεύσουμε από τη μια καρδιά στην άλλη το φως της ελπίδας του Ιησού. Τα σκοτάδια που ζούμε σήμερα είναι προσωρινά. Ο Χριστός είναι το φως μας, αυτός που διαλύει κάθε ίχνος σκότους και μας ανασταίνει μαζί του στο ανέσπερο φως και στην αιώνια ζωή», ήταν το μήνυμα που μεταφέρθηκε εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου.

Ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, π. Βαρνάβας Θεοχάρης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και Καλή Ανάσταση λέγοντας: «Αυτές τις μέρες οι άνθρωποι ζούνε ένα διαφορετικό Πάσχα από τα άλλα, ωστόσο επειδή το μήνυμα της Αναστάσεως είναι το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της χαράς, το μήνυμα της ζωής, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αυτό ακριβώς. Είναι και αυτή μια δοκιμασία η οποία θα περάσει».

«Θέλω να πω σε όλους εκείνους που στεναχωριούνται σήμερα ότι αυτό δεν γίνεται για κάποιο άλλο λόγο παρά μόνο από την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, για να προστατέψουμε ο ένας την υγεία του άλλου», δήλωσε ο πάτερ Βασίλειος, Διευθυντής Γενικού Φιλόπτωχου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Κωνσταντίνος Δήμτσας επεσήμανε ότι «Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, που περιμένουμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού θεωρήσαμε υποχρέωση μας να προσφέρουμε μια μικρή χαρά μοιράζοντας κόκκινα αυγά και μεταφέροντας τις ευχές του Αρχιεπισκόπου αλλά και όλων των ανθρώπων της “Αποστολής” για Καλό Πάσχα».