Πολιτική

Με φόντο τον κορονοϊό τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για το Πάσχα

Μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο στέλνουν τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Με φόντο τον κορονοϊό ήταν τα φετινά μηνύματα των πολιτικών για το Πάσχα. Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, εστίασαν στις προσπάθειες της χώρας να σταθεί όρθια, αλλά στην αισιοδοξία που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι...

Μητσοτάκης: Γιορτάζουμε το Πάσχα με το βλέμμα στην Αναγέννηση που έρχεται

Το δικό του μήνυμα για το Άγιο Πάσχα έστειλε ο πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες. "Γιορτάζουμε ένα αλλιώτικο Πάσχα. Κάτω από τον ίδιο ανοιξιάτικο ήλιο, δίχως όμως τις εκκλησίες μας, τους φίλους μας και τα πατροπαράδοτα έθιμά μας. Φέτος, η Εβδομάδα των Παθών κράτησε περισσότερο από πενήντα ημέρες. Αλλά η Ανάσταση φωτίζει, πλέον, το δρόμο για τη χαρμόσυνη έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας. Με πειθαρχία και αλληλεγγύη αποκρούσαμε τα πρώτα της κύματα. Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία. Και, μένοντας στον ίδιο δρόμο, σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μία νέα εποχή. Στην οποία πολλά θα έχουν αλλάξει. Θρηνούμε για τις ζωές που χάσαμε από τον κορονοϊό. Και ευγνωμονούμε εκείνους που συνεχίζουν τη μάχη εναντίον του. Με πρώτους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και όσους εργάζονται ακόμα και σήμερα, ανήμερα το Πάσχα, για να μένουμε όλοι ασφαλείς" τονίζει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

"Ο ιός μάς κράτησε στο σπίτι. Μας έκανε, όμως, να ξαναγνωριστούμε με τον εαυτό μας και με τη σημασία των πραγμάτων. Αν σκεφτούμε πόσα μικρά μάς χώρισαν, άλλοτε, από τον διπλανό μας, είμαι σίγουρος ότι θα μετανιώναμε για τη στάση μας. Η δοκιμασία αυτή προσέδωσε σε όλους και σε όλα το αληθινό τους μέγεθος. Ανέδειξε το υπέρτατο αγαθό της Υγείας, αποδεικνύοντας ότι όσα ζούμε και γευόμαστε δεν είναι αυτονόητα. Πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ότι εκτός από οικονομική, η ευημερία έχει και διάσταση κοινωνική. Οι κρίσεις πάντα κρίνουν. Έτσι, η υγειονομική περιπέτεια επανέφερε στο προσκήνιο την ουσία της πολιτικής: Την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της Πολιτείας. Τη συστράτευση της ευθύνης. Και, πάνω απ’ όλα, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Από την πανδημία, λοιπόν, θα βγούμε με ένα καλύτερο κράτος. Γιατί οι ανάγκες του «τώρα» μετατρέπονται σε δράσεις για τις αναγκαιότητες του «μετά».

Θα βγούμε, όμως, οπλισμένοι και με ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα σε κοινωνία και Πολιτεία. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε», όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος. Μπροστά στις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής θύελλας, λοιπόν, έχουμε το κοινό χρέος να μην αφήσουμε κανέναν μόνο. Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Γιατί όλοι, στο μεταξύ, θα έχουμε γίνει καλύτεροι πολίτες και καλύτεροι άνθρωποι. Το φετινό Πάσχα βιώνουμε μία νέα κατάνυξη. Μία άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση «εκ της δουλείας του αλλοτρίου», όπως λέει ο ψαλμός. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου, προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Γιατί η ατομική πρόοδος έρχεται μέσα από δοκιμασίες. Όταν αναμετριόμαστε με το απρόοπτο και αντιπαλεύουμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Το φως της Ανάστασης θα φωτίζει το δρόμο μας μέχρι η ζωή να επιστρέψει, βήμα-βήμα, στους κανονικούς της ρυθμούς. Μέχρι τότε, ας μη βάλουμε σε κίνδυνο όσα μας έκαναν παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο: Σεβόμαστε τους ειδικούς, πειθαρχούμε στους κανόνες. Κάνουμε, με άλλα λόγια, την αγωνία μας αγώνα. Και μετατρέπουμε τους πρόσκαιρους περιορισμούς σε φωτεινούς προορισμούς. Γιορτάζουμε το Πάσχα στο σπίτι. Αλλά με το βλέμμα στην Αναγέννηση που έρχεται! Χριστός Aνέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χαρά και πάνω απ’ όλα υγεία".

Τσίπρας: Η ζωή θα νικήσει, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες

«Η ζωή θα νικήσει, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα του για την Ανάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα αργήσει η στιγμή που θα βρεθούμε ξανά, όλοι μαζί» και που «ο κοινός μας αγώνας για ζωή, θα γεμίσει από την ελπίδα ότι η πατρίδα μας θα ξαναβρεθεί στο δρόμο της Ανάστασης».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στις δυσκολίες της συγκυρίας που «για κάποιους είναι ακόμα δυσκολότερη», τους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης, εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή «να βάζουν πλάτη για όλους μας». Αναφέρει ότι και η επόμενη μέρα θα είναι για κάποιους δυσκολότερη, «για όσους δεν θα βρουν τη δουλειά τους να τους περιμένει, για όσους δε θα μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους όρθιες». Τονίζει ότι η σκέψη είναι πρώτα απ’ όλα στον άνθρωπο, σε όλους αυτούς και στους ανθρώπους που χάθηκαν και τους ασθενείς που ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά.

Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «είμαστε μαθημένοι να δίνουμε μάχες μαζί και να τις κερδίζουμε, στις δύσκολες στιγμές να βάζουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, πάνω από τα κέρδη και τις σκοπιμότητες» και διατυπώνει την υπόσχεση: «Την Ανάσταση να την κερδίσουμε μαζί. Τότε που θα είμαστε ξανά ο ένας πλάι στον άλλο. Για να παλέψουμε μαζί να μη πάνε χαμένοι οι κόποι, οι θυσίες και τα όνειρά μας».

Γεννηματά: Σιγά-σιγά θα κερδίσουμε τις ζωές μας πίσω

Την αισιοδοξία πως σύντομα θα επανέλθει η ζωή μας στην κανονικότητά της, εκφράζει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο πασχαλινό μήνυμά της.

Η κα Γεννηματά ευχαριστεί τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ για την καθοριστική συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δεσμεύεται ότι δεν θα ξεχαστούν μετά το πέρας της κρίσης.

Επίσης χαιρετίζει την υπευθυνότητα που έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, ενώ προτρέπει σε λίγη ακόμη υπομονή, ώστε όλοι να χαρούμε το καλοκαίρι που έρχεται υγιείς.

Κουτσούμπας: Ο λαός όρθιος και δυνατός για να ζήσει τη δική του Ανάσταση

«Χρόνια Πολλά με υγεία και δύναμη, με την ευχή ο λαός μας να βγει όρθιος και δυνατός απ’ αυτήν την περιπέτεια, όρθιος και δυνατός για να ζήσει τη δική του Ανάσταση, που μπορεί να έρθει αν αποφασίσει να απαλλαγεί από τον Γολγοθά ενός συστήματος που έχει σε μόνιμη καραντίνα τη ζωή του, τα δικαιώματά του» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Βελόπουλος: Το μήνυμα της Αναστάσεως πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους μας!

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα για τους δύσκολους καιρούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα και οι Χριστιανοί με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζει η χώρα μας με κλειστές εκκλησίες και δίχως πιστούς. Ειδικότερα στο φετινό του Πασχαλινό μήνυμα αναφέρει:

«Το μήνυμα της Αναστάσεως πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους μας! Πρέπει να γίνει μήνυμα για την Ελλάδα. Η χώρα μας, το έθνος μας, ανεβαίνει έναν Γολγοθά! Να θυμάστε πάντα κάτι, όμως. Μετά τον Γολγοθά, έρχεται και η Ανάσταση!

Γι’ αυτό και εμείς πρέπει να μην ξαναδούμε τις εικόνες που είδαμε κατά το παρελθόν! Με κλειστές εκκλησίες. κλειστά μεγάφωνα, να μην μπορούμε να μπούμε στην Εκκλησία οι ίδιοι οι πιστοί!

Γι’ αυτό μένουμε Έλληνες, μένουμε Ορθόδοξοι, μένουμε πιστοί! Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!»

Βαρουφάκης: Ενωμένοι, αν και απομονωμένοι, γιορτάζουμε το φως και την ελπίδα

«Σήμερα ενωμένοι, αν και απομονωμένοι, γιορτάζουμε το φως και την ελπίδα», τονίζει το πασχαλιάτικο μήνυμά του, ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα, η Ανάσταση, «παρά την επίπονη απομόνωση από τους δικούς μας και τη φύση που ξαναγεννιέται εκεί έξω να σας βρει και καλά και να σας μπόλιασε με ελπίδα αρκετή».

Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει ακόμη στο μήνυμά του: «Είμαστε τυχεροί , που η παράδοσή μας μια φορά το χρόνο μας θυμίζει, πως μόνο το φως νικά το σκοτάδι και μάλιστα την πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας. Εκείνη τη στιγμή που η ελπίδα έχει σχεδόν εξαφανιστεί και μόνο η πίστη ότι μπορούμε, την κρατά ζωντανή. Την έχουμε ανάγκη αυτή την ελπίδα. Στις χαλεπές ημέρες που έρχονται για την δημοκρατία μας, για τον λαό μας, για την Ευρώπη ολόκληρη, η ελπίδα, θα είναι η πρώτη μας ύλη. Με αυτή θα χτίσουμε τη νηφάλια ενότητα που απαιτεί η αντίσταση σε εκείνα που σκαρφίζονται οι ισχυροί για τους ανίσχυρους. Αυτά όμως από μεθαύριο. Σήμερα, ενωμένοι αν και απομονωμένοι, γιορτάζουμε το φως και την ελπίδα. Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη».