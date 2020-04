Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με αυξημένη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα περάσει η γιορτινή ημέρα. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιάδες στα ανατολικά, έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη περονόσπορου.

Οι βροχοπτώσεις το διάστημα 5 - 8 Απριλίου, ευνόησαν κατά περιοχές μολύνσεις από το μύκητα κυρίως στα αμπέλια με πιο προχωρημένη βλάστηση και με ιστορικό εμφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις), αναμένεται να εμφανιστούν μετά το Πάσχα και συνήθως δύσκολα γίνονται αντιληπτά.

Οδηγίες:

Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση, να ενημερώνονται οι γείτονες αμπελουργοί. Σε πιθανή επόμενη βροχή αμπέλια με συμπτώματα πρέπει να είναι καλυμμένα. Μέχρι την επόμενη βροχή, οι προληπτικοί ψεκασμοί δεν εξασφαλίζουν σημαντική προστασία λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: