Κορονοϊός: Το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα για χαλάρωση των μέτρων

“Κλειδώνει” ο οδικός χάρτης για την επιστροφή στην κανονικότητα. Οι ημερομηνίες-σταθμοί και η χαλάρωση “βήμα-βήμα” για την αποτροπή πισωγυρίσματος.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Την Δευτέρα του Πάσχα παραδίδεται στον Πρωθυπουργό το τελικό κείμενο του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ώστε μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να σταθμιστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να “κλειδώσει” ο οδικός χάρτης.

«Πιστεύω ότι στα τέλη του μήνα θα έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα, ώστε τον Μάιο να αρχίσουμε, σταδιακά, αν δεν υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή, να χαλαρώνουμε τα μέτρα. Αλλά η χαλάρωση αυτή θα γίνεται βήμα-βήμα», προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην "Καθημερινή".

Η Δευτέρα 4η Μαΐου και η Δευτέρα 11η Μαΐου φιγουράρουν ως οι πιθανές αφετηρίες της επιστροφής στην κανονικότητα.

Κατά κύματα μέσα στον Μάιο θα ανοίξουν Λιανικό Εμπόριο, Κομμωτήρια Αισθητική, Δικαστήρια, οι τάξεις της Γ' Λυκείου και η Εστίαση.

«Ξέρω ότι θα έχουμε μία βαθιά ύφεση το 2020. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι η επιστήμη θα δώσει τις απαντήσεις που τώρα περιμένουμε, η ανάκαμψη το 2021 θα είναι μεγαλύτερη για την Ελλάδα από όση θα είναι η ύφεση του 2020», εκτίμησε ο Πρωθυπουργός.

Τον Ιούνιο ανοίγουν θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση ανά την επικράτεια. Τότε αναμένεται να αποκατασταθούν και οι αεροπορικές συνδέσεις.

Τον Ιούλιο θα αρχίσει η λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

«Το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί την πανδημία και τις συνέπειές της με μία πειθαρχία, ίσως απροσδόκητη για πολλούς, δείχνει ότι τελικά έχουμε αντοχές. (...) Τα δύσκολα θα τα ξεπεράσουμε μαζί και θα τα ξεπεράσουμε γρήγορα», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα πραγματικότητα θα συνεχίσει να έχει μέτρα για την αραιή κυκλοφορία πελατών στα καταστήματα, χρήση μάσκας και απολυμαντικών.