Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκαν τις τελευταίες ώρες οι νεκροί στην χώρα μας

Ασθενείς που νοσηλεύονταν με COVID-19 κατέληξαν, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην Ελλάδα.

Σε 110 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την πανδημία κορονοϊού στην Ελλάδα, αφού τις τελευταίες ώρες κατέληξαν δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό νωρίς το απόγευμα, κατέληξε ένας 64χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο.

Νωρίτερα, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ένας 76χρονος που έδινε μάχη εδώ και σχεδόν έναν μήνα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Συνολικά έχουν χάσει την ζωή τους από επιπλοκές της νόσου COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, 29 γυναίκες και 81 άνδρες.