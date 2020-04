Κόσμος

Κορονοϊός: Νέος δραματικός απολογισμός στη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν να καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι ημερησίως στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο αριθμός των νεκρών στα νοσοκομεία από την COVID-19 είχαν αυξηθεί κατά 888 στους 15.464 μέχρι χθες (16:00 ώρα Γκρίνουιτς), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

«357.023 άνθρωποι έχουν κάνει το διαγνωστικό τεστ, ενώ 114.217 έχουν βρεθεί θετικοί» σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.