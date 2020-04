Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2235 κρούσματα στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων του COVID-19 στη χώρα μας. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

11 νέα κρούσματα του κορονοίού SARS-CoV-2 στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν το απόγευμα του Μ. Σαββάτου από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.235, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες.

Από αυτά, 570 (25,5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 943 (42,2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. Δεκαπέντε (22,4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 83,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

39 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε ακόμη δύο καταγεγραμμένους θανάτους και 110 θανάτους συνολικά στη χώρα. 29 ήταν γυναίκες (26,4%) και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 53.290 κλινικά δείγματα.