Σε άδεια Ιερουσαλήμ η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός (εικόνες)

Συγκίνηση με τις εικόνες από τα Ιεροσόλυμα να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Έρημος ήταν ο ναός της Αναστάσεως, άδειοι και οι δρόμοι στην Ιερουσαλήμ, κατά την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ, εμφανίστηκε με τη φλόγα από την κρύπτη του Πανάγιου Τάφου με το Άγιο Φως και οι καμπάνες του Ναού χτύπησαν αναστάσιμα.

Λόγω, όμως, των αυστηρών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, ο Πατριάρχης δεν συνοδευόταν παρά από ελάχιστους κληρικούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες.

Άδειοι ήταν και οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ, με ελάχιστους πιστούς να λαμβάνουν το Άγιο Φως, που ξεκίνησε ήδη το ταξίδι του στον κόσμο.

Στην Αθήνα θα φτάσει στις 18:00 το απόγευμα και θα πάει μόνο στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα.

Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα συνοδεία του αρχιμανδρίτη Δαμιανού και του βοηθού του, που όμως δε θα αποβιβαστούν από το αεροπλάνο. Η τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός θα είναι λιτή και συμβολική, λόγω της κατάστασης και θα αποδοθούν τιμές από μικρή άγημα 8 ατόμων, παρουσία 9μελούς μπάντας, μαζί με τον επικεφαλής του ΥΠΕΘΑ.