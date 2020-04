Κοινωνία

Άγιο Φως: Η τελετή υποδοχής του στην Ελλάδα (βίντεο)

Η άφιξη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. Λιτό και συμβολικό το τελετουργικό λόγω κορονοϊού.

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα έφθασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος που μετέφερε το Άγιο Φως.

Το Άγιο Φως μετέφερε στην Αθήνα ο Έξαρχος του Αγίου Τάφου εν Ελλάδι, αρχιμανδρίτης Δαμιανός, ενώ το υποδέχθηκαν σε μια λιτή τελετή, χωρίς την παρουσία κόσμου, εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Βλάσης και ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. Τιμές στο Ανέσπερο Φως απέδωσαν ένα μικρό τιμητικό άγημα και η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης τόνισε πως η φετινή συγκυρία δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να υποδεχθούμε το Άγιο Φως με τη μεγαλοπρέπεια και τις τιμές των περασμένων ετών, καθώς η πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, δοκιμάζεται από μια επικίνδυνη πανδημία, η οποία απειλεί το ύψιστο αγαθό, την ίδια τη ζωή. Στις κρίσιμες στιγμές, επεσήμανε ο κ. Βλάσης, η απόλυτη προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη παρά από την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Σημείωσε ακόμα ότι «το ελάχιστο που μπορούσαμε ως Πολιτεία να κάνουμε ήταν να φέρουμε το Άγιο Φως κατευθείαν από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, εδώ στην πατρίδα μας, και μπορεί αυτό να μην φτάσει φέτος σε κάθε εκκλησιά και σε κάθε σπίτι, αλλά το Άγιο Φως υπάρχει για όλους εμάς που πιστεύουμε στο πάντα αναμμένο καντήλι της Τράπεζας».

Ευχήθηκε, τέλος, το Άγιο Φως και η Ανάσταση να ενισχύσουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο μεταλαμπαδεύοντας το μήνυμα της νίκης της ζωής επί του θανάτου σε όλη την οικουμένη».

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου είπε, από τη μεριά του πως το Άγιο Φως είναι το Φως της Αναστάσεως φωτίζει τη ζωή της Εκκλησίας και ενδυναμώνει τα πιστά μέλη της σε όλες τις περιπέτειες του βίου, είναι το φως της ελπίδας το οποίο ιδίως στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, τις οποίες βιώνει η Ελλάδα, αλλά και σύμπασα Οικουμένη, ζητεί εναγωνιωδώς ο άνθρωπος για να πορευτεί με θάρρος. Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην κυβέρνηση για την οργάνωση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός, καθώς την αεροπορική εταιρεία «για τη σπουδαία συμβολή της σε αυτό το θεάρεστο έργο».

Από το αεροδρόμιο το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Πλάκα, όπου θα φυλαχθεί και δεν θα διανεμηθεί σε πιστούς και σε ναούς.

Λιτή ήταν και η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα. Στον Πανάγιο τάφο ήταν ελάχιστος κόσμος, ενώ αρκετοί ήταν οι ιερείς οι οποίοι φορούσαν μάσκες.