Κόσμος

Άδειασε από φέρετρα η εκκλησία του Μπέργκαμο (εικόνες)

Το tweet του δημάρχου της ιταλικής πόλης που έχει πληγεί όσο λίγες από την πανδημία του κορονοϊού.

«Η εκκλησία του κοιμητηρίου του Μπέργκαμο άδεια. Επιτέλους»: ο δήμαρχος της πόλης, στη βόρεια Ιταλία, ανήρτησε σήμερα στο Twitter μια φωτογραφία από το εσωτερικό του ναού, που έχει πλέον αδειάσει από τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων του νέου κορονοϊού, που είχαν κατακλύσει τον χώρο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων της πανδημίας.

Η φωτογραφία και το tweet αντικατοπτρίζουν τη χαλάρωση της πίεσης προς τη χώρα, ιδίως στη Λομβαρδία, καθώς η Ιταλία δείχνει να εξέρχεται από την οξεία φάση της υγειονομικής κρίσης, ο απολογισμός της οποίας είναι 23.000 νεκροί, οι μισοί και πλέον στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Το Μπέργκαμο, όπου δήμαρχος είναι ο Τζιόρτζιο Γκόρι, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρείται στην Ιταλία η μαρτυρική πόλη της νόσου Covid-19.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα δημοτικά γραφεία τελετών δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των θανάτων και οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές για να αποτεφρωθούν. Ακόμη και χθες, ένα τέτοιο κομβόι αναχώρησε από το κεντρικό κοιμητήριο του Μπέργκαμο.

«Είδαμε τη ζήτηση για αποτρεφρώσεις να αυξάνονται μέρα με την ημέρα και ο μοναδικός τρόπος να διαχειριστούμε την κατάσταση, που θα επέτρεπε επίσης να μειώσουμε τα έξοδα για τους συγγενείς τους, ήταν να μεταφέρουμε τις σορούς σε άλλες περιοχές» εξηγούσε στα τέλη Μαρτίου ο Γκόρι.

Η Ιταλία ανακοίνωσε χθες ότι καταγράφει μεγάλη αύξηση του αριθμού των ιαθέντων ασθενών (περισσότεροι από 2.500). Στη Λομβαρδία, ο αριθμός των νοσούντων στις εντατικές μειώθηκε κάτω των 1000, για πρώτη φορά σε ένα μήνα.