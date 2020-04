Κόσμος

Κορονοϊός: Σταθερή μείωση νεκρών και νέων κρουσμάτων στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι αυτοί που έχουν ιαθεί από αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 175.925. Οι νεκροί έφτασαν τους 23.227 Παράλληλα, 44.927 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 172.434 και είχαν χάσει την ζωή τους 22.745 άνθρωποι ενώ 42.727 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 482 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.491 νέα κρούσματα. 2.200 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

2.733 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 25.007 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 80.031 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 65.381 και οι νεκροί 12.050. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 22.184, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.965. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 15.692, με 1.059 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού δεν παρουσιάζει ουσιαστική μεταβολή (μόνο 2 λιγότερα κρούσματα) ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 93 λιγότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για δέκατη πέμπτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία . Οι θεραπευμένοι είναι 363 λιγότεροι από το περασμένο εικοσιτετράωρο. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, η μεγάλη πρόκληση, τώρα, είναι να μπορέσει να ελεγχθεί επαρκώς η κατάσταση των ασθενών σε κατ΄οίκον περιορισμό, για να υπάρξει η βεβαιότητα ότι έχουν θεραπευθεί, και μόνον στην συνέχεια να ξαναρχίσουν να έχουν επαφές με μέλη της οικογένείας τους.