Κοινωνία

25.000 πασχαλινά γεύματα μοίρασε η Περιφέρεια Αττικής

Σε 65 Δήμους της Αττικής, Εκκλησίες και κοινότητες Ρομά. Ανάλογη πρωτοβουλία και την Κυριακή του Πάσχα.

Η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης, με τη χρηματοδότηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τη συνεργασία των Δήμων της Αττικής, διένειμε το Μ. Σάββατο 25.000 μερίδες πασχαλινών γευμάτων σε Δήμους, Εκκλησίες και Κοινότητες των Ρομά, προκειμένου να δοθούν σε ευπαθείς συμπολίτες μας.

Ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε αρκετούς Δήμους της Αττικής και μετέβη στους χώρους όπου παραδόθηκαν τα γεύματα, προκειμένου να επιβλέψει αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία.

Στη συγκεκριμένη δράση, συμμετείχαν οι Δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων της Αττικής, η Εκκλησία, η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά (Ελλάν Πασσέ), καθώς και ομάδες εθελοντών. Η χαρτογράφηση των αναγκών έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τους Δήμους και την Εκκλησία στην Περιφέρεια.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη ποσότητα γευμάτων θα διανεμηθεί και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες Γ. Δημόπουλο, Θ. Αυγερινό, Λ. Κεφαλογιάννη, Λ. Κοσμόπουλο, Α. Λεωτσάκο, Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Δ. Νάνου και Σ. Αντωνάκου για την συνδρομή τους μαζί με τους Δημάρχους και τις κοινωνικές υπηρεσίες που βοήθησαν στο να φτάσει η κάθε μερίδα στον κάθε πολίτη. Επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα για τη συνδρομή του στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας καθώς και την Περιφερειακή εντεταλμένη σύμβουλο Πολυτίμη Λεονάρδου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επεσήμανε σχετικά: «Σε συνεργασία με τους Δήμους και τους εθελοντές μας στήσαμε μία μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Από το πρωί περιοδεύουμε σε Δήμους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά και το φαγητό θα φτάσει εγκαίρως στους δικαιούχους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα στελέχη της Περιφέρειας, των Δήμων, τις εθελοντικές ομάδες και το σύνολο των εμπλεκόμενων για τη συνεισφορά τους και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν. Αυτές τις Άγιες Μέρες, στηρίζουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας, κάνοντας πράξη το μήνυμα των ημερών που είναι η και η φροντίδα προς τον πλησίον. Κανείς συμπολίτης μας δεν είναι μόνος του, θα είμαστε στο πλευρό τους».