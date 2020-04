Κόσμος

Κορονοϊός: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων ο αριθμός των νεκρών στη Νέα Υόρκη

Εκατοντάδες ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Κουόμο.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι 540 άνθρωποι πέθαναν στην Πολιτεία τις τελευταίες 24 ώρες έχοντας νοσήσει από τον νέο κορονοϊό, στον χαμηλότερο απολογισμό σε ημερήσια βάση εδώ και δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Κουόμο ανέφερε, επίσης, ότι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών με COVID-19 κυμαίνονται γύρω στις 2.000, ένας «εξαιρετικά μεγάλος αριθμός», όπως υπογράμμισε.