Κοινωνία

Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβισμός ενοίκων

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συναγερμός σήμανε, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς, στην οδό Κύθνου.

Aπό το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν με κλιμακοφόρο όχημα δύο άτομα, ένα εκ των οποίων διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.