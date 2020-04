Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γιατροί και νοσηλευτές, ήρωες της πρώτης γραμμής μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διασώστες του ΕΚΑΒ, νοσηλευτές και γιατροί μάχονται στην πρώτη γραμμή, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Ο αγώνας Πάρου- Αντιπάρου για τη στήριξή τους.