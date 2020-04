Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 19.000 οι νεκροί στη Γαλλία

Για δέκατη ημέρα καταγράφεται μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών που δίνουν τη “μάχη” με τον COVID-19.

Η επιδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής 19.323 θανάτους στη Γαλλία, από τις αρχές Μαρτίου, ήτοι επιπλέον 642 σε διάστημα 24 ωρών, όμως ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται και βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας συνεχίζει να υποχωρεί, επεσήμανε η γενική διεύθυνση Υγείας της χώρας.

Συνολικά, 11.842 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία (+364) και 7.481 (+278) σε οίκους ευγηρίας και άλλες υποδομές φροντίδας, διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με τη νόσο COVID-19 ανήλθε σήμερα σε 30.639, καταγράφοντας πτώση 551 ασθενών. Μεταξύ αυτών, 5.833 ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένοι, ένας αριθμός μειωμένος κατά 194 σε σύγκριση με χθες.

Πρόκειται για τη 10η ημέρα που καταγράφεται πτώση στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών και την τέταρτη ημέρα που καταγράφεται πτώση στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται.