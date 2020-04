Πολιτική

Ευχές Μητσοτάκη σε ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ μέσω ασυρμάτου (ηχητικό)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ευχές και στους Έλληνες ναυτικούς και στους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονταν εκείνη την ωρα στο καθήκον.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Μ. Σαββάτου, ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» και απηύθυνε μήνυμα μέσω ασυρμάτου, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, που ξεκινούσαν εκείνη την ώρα βάρδια.

Το μήνυμά του προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν το εξής:

"Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, Χρόνια Πολλά! Σας στέλνω τις ευχές όλων των πολιτών που υποδέχονται την Ανάσταση, ξέροντας ότι -ακόμη κι αυτές τις ώρες, εσείς εργάζεστε και μοχθείτε για να είμαστε όλοι μας ασφαλείς στα σπίτια μας. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί ακούραστοι, επί εβδομάδες, τιμάτε το εθνόσημο: Πότε υπερασπιζόμενοι τα σύνορα μας στον Έβρο και πότε όπως σήμερα το βράδυ και πολλές εβδομάδες τώρα, ελέγχοντας στις πόλεις τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.

Οι πρόσφατες δυσκολίες που πέρασε η χώρα ανέδειξαν την προσήλωση στο καθήκον και τις μεγάλες ικανότητες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανέδειξαν όμως και το ανθρώπινο πρόσωπό της. Μία νέα σχέση εμπιστοσύνης έχει αναπτυχθεί, πλέον, ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες. Και σε αυτήν, η συμβολή σας ήταν πολύ μεγάλη. Και αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές έχετε τις θερμές ευχές, έχετε τη στήριξη όλων μας. Γιατί στο πρόσωπό σας βλέπουμε το δικαίωμα στην Ασφάλεια, που είναι προϋπόθεση για την Ελευθερία και την Δημοκρατία. Και πάλι από καρδιάς, Χρόνια Πολλά! Συνεχίστε τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Χαρά και πάνω από όλα Υγεία, σε σας και τις οικογένειές σας!".

Το μήνυμά του προς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ ήταν το εξής:

"Στελέχη του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας, καλή Ανάσταση, Χρόνια Πολλά! Αυτές τις στιγμές δεν ξεχνάμε πως εσείς -οι διασώστες της πρώτης γραμμής- μένετε σε επιφυλακή - έτοιμοι να βοηθήσετε σε κάθε έκτακτο περιστατικό. Ξέρω καλά, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, δώσατε σκληρές μάχες με τον κορωνοϊό. Και συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια, μέχρι να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο με τον αόρατο εχθρό. Έχετε την προσωπική μου ευγνωμοσύνη, αλλά πιστεύω και την ευγνωμοσύνη του κάθε πολίτη.

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης είμαι σίγουρος ότι θα σας δώσει πρόσθετο κουράγιο, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα το βράδυ: Στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα ασθενοφόρα, στις κινητές ιατρικές μονάδες. Και αποδείξατε και εσείς, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει. Και με την συμπαράστασή σας, αύριο, και με τη δικιά μας βοήθεια, θα γίνει ακόμη καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είστε πια, στη συνείδηση του κόσμου, οι «ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες». Και αυτή η αγάπη του κόσμου συνοδεύει και τις δικές μου ευχές. Χρόνια Πολλά! Υγεία πάνω από όλα, δύναμη, αισιοδοξία, χαρά σε σας και στις οικογένειές σας".





Μηνύματα προς τους Έλληνες ναυτικούς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απεύθυνε επίσης μήνυμα προς τους Έλληνες ναυτικούς που έκαναν Ανάσταση στις θάλασσες. Το μήνυμα διαβιβάστηκε μέσω ΟΤΕ σε όλα τα ποντοπόρα πλοία ανά την υφήλιο. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε και ευχήθηκε τηλεφωνικά και μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα στελέχη, γυναίκες και άντρες του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο καθήκον.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους ναυτικούς μας:

Έλληνες ναυτικοί, παντού στον κόσμο, Χριστός Ανέστη! Ξέρω ότι οι ευχές μου σάς βρίσκουν σε διαφορετικούς ωκεανούς και ημισφαίρια -και σε ώρες διαφορετικές. Όμως, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το μήνυμα που στέλνω από την πατρίδα: Είμαστε μαζί, όσο μακριά και αν ταξιδεύετε. Γιατί μας ενώνει το Πάσχα των Ελλήνων. Και η αγάπη αυτής της χώρας για τη ναυτοσύνη της. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα ποντοπόρα πλοία μας κρατούν παντού ψηλά την ελληνική σημαία, προσφέροντας πολύτιμους πόρους στην εθνική οικονομία. Είμαστε άλλωστε από τις πρώτες και πιο δυναμικές ναυτικές δυνάμεις του κόσμου.

Τέτοιες στιγμές, ωστόσο, η υπερηφάνεια συνδυάζεται με την νοσταλγία. Αρμενίζετε μακριά απ’ τους δικούς σας. Κι εκείνοι πάλι νιώθουν όσο ποτέ την απουσία σας. Αυτή, όμως, ήταν πάντα η μοίρα των Ελλήνων ναυτικών: να προκόβουν πάνω στα κύματα, με την προσδοκία να συναντήσουν, κάποια χαρμόσυνη ημέρα, τους ανθρώπους τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο «νόστος» παραμένει μία λέξη ελληνική -και μοναδική. Που καμία μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει τις σημασίες της. Και καμία επικοινωνία από μακριά δεν την παρηγορεί. Γιατί κρύβει μέσα της τη θέρμη μιας αγκαλιάς και τις μυρωδιές του τόπου μας.

Έλληνες ναυτικοί μας, Σας έχω καλά νέα από την πατρίδα. Ενώ αφήναμε πίσω μία πολύχρονη κρίση, κάποιοι αμφισβήτησαν τα σύνορά μας. Και, ύστερα, έφτασε και εδώ η πανδημία. Σταθήκαμε όρθιοι απέναντι και στις δύο απειλές: Ενωμένοι, προστατέψαμε, σε Έβρο και Αιγαίο, τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα απ’ τις παράνομες ροές μεταναστών που έστελνε η Τουρκία. Και μέχρι τώρα, είμαστε από τα καλύτερα κράτη διεθνώς στη μάχη με τον κορωνοϊό. Οι Έλληνες δείξαμε τις αρετές μας. Και με αυτές θεμέλια, θα χτίσουμε, αύριο, ένα πιο αισιόδοξο μέλλον.

Εύχομαι το αναστάσιμο φως που τυλίγει, τώρα, την Ελλάδα να συνοδεύει και τις δικές σας ρότες στα ταραγμένα νερά του κόσμου. Να γίνει η πυξίδα με σταθερό προορισμό την επιτυχία και την επιστροφή στα σπίτια σας. Και μέχρι τότε να ξέρετε ότι η σκέψη μας δεν σας αφήνει ποτέ. Θα την συναντάτε σε κάθε λιμάνι που πιάνετε και κάθε φορά που θα βλέπετε στον ορίζοντα τη θάλασσα να ενώνεται με τον ουρανό. Χρόνια Πολλά, λοιπόν, και καλές θάλασσες! Γιορτάστε το Πάσχα σαν να είμασταν μαζί. Και καλή αντάμωση!

Το μήνυμα προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Στελέχη του Λιμενικού, γυναίκες και άνδρες του Σώματος, Καλή Ανάσταση! Εκ μέρους όλων των Ελλήνων σας στέλνω τις ευχές μου. Γνωρίζω ότι- ακόμη κι αυτή την ώρα- βρίσκεστε στο καθήκον: στις αίθουσες επιχειρήσεων, στα λιμάνια και στις ακτές μας και πάνω στα ταχύπλοα σκάφη μας. Ο λαός μας δεν ξεχνά την προσπάθειά σας -νύχτα και ημέρα- να κρατήσετε απόρθητα τα θαλάσσια σύνορά μας. Γνωρίζει ότι η δράση σας, όλες τις τελευταίες βδομάδες, έχει περιορίσει -σχεδόν εκμηδενίσει- τον αριθμό των παράνομων ροών στο Αιγαίο. Και ξέρει πόσο πολύ βοηθήσατε στην αποσυμφόρηση των νησιών μας. Αλλά και στην προστασία τους απ’ την μετάδοση της πανδημίας στις προσφυγικές δομές. Τιμάτε τον όρκο σας προς την πατρίδα και την παράδοση του Λιμενικού Σώματος. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Πολιτεία ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σας. Και η σκέψη όχι μόνο των νησιωτών, αλλά όλων στην ελληνική επικράτεια σάς συνοδεύουν. Κάθε δική σας περιπολία φέρνει ένα κύμα ασφάλειας και περηφάνιας στον καθένα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες σας! Κάθε καλό σε σας και στις οικογένειές σας!