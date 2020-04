Κοινωνία

Μια διαφορετική Ανάσταση με καραντίνα, πυροτεχνήματα και απρόοπτα (εικόνες)

Από τα μπαλκόνια και τις αυλές έψαλλαν το "Χριστός Ανέστη" οι περισσότεροι Έλληνες. Άδειες οι εκκλησίες, με κόσμο οι αυλές... Στιγμιότυπα από την Ανάσταση των Ελλήνων...

Μια διαφορετική Ανάσταση βίωσε χθες το βράδυ η χώρα μας με τους περισσότερους Έλληνες να ψάλλουν το "Χριστός Ανέστη" από τα μπαλκόνια και τις αυλές τους.

Ωστόσο, μερίδα πιστών αποφάσισε να αψηφήσει τις συστάσεις και τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού και συγκεντρώθηκε έξω από ναούς, προκειμένου να λάβει το Άγιο Φως, αλλά και το αναστάσιμο μήνυμα.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αθήνα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να κάνουν Ανάσταση όπως συνήθιζαν... Βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας περιμένοντας τις καμπάνες να χτυπήσουν.

Ίδιο το σκηνικό και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ταξιάρχη Χαλκίδας, μία από τις κεντρικότερες εκκλησίες της πόλης. Δεκάδες άνθρωποι, κρατώντας αναμμένα κεριά περίμεναν καρτερικά μέχρι την στιγμή που ο ιερέας μετέφερε το αναστάσιμο μήνυμα.

Σε ολόκληρη τη χώρα, πάντως, δεν έλειψαν οι κροτίδες και τα πυροτεχνήματα, που φώτισαν τον ουρανό και έστειλαν μήνυμα ενότητας αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουμε, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα σε όλους τους Δήμους.