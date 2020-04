Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: τίποτε πια δεν μπορεί να μας φοβίσει

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως, ότι το φως νικάει το σκοτάδι...

«Το φως νικάει το σκοτάδι. Τίποτε πια δεν μπορεί να μας φοβίσει. Κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει από τη ζωή σας τη χαρά του Θεού», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο Αβύδου Κύριλλο.

«Το Μέγα Σάββατο στον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας ήταν η μέρα της μεγάλης σιγής και αυτή η σιωπή των ημερών που ζήσαμε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί με τον ανθρώπινο βερμπαλισμ? και τις επικαιρικές διακηρύξεις, διότι ‘'υπνοί η Ζωή, η Ζωή κοιμάται, και ο 'Αδης τρέμει''», επισήμανε και πρόσθεσε: «Διότι ‘'Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται''. Η Ανάσταση μας ανασταίνει. Η Ανάσταση είναι η νίκη του θανάτου, του φοβερότερου εχθρού του ανθρώπου». Υπογράμμισε, μάλιστα, επ' αυτού ότι «η Ανάσταση είναι η ζωή μας και η προσδοκία μας. Η ουσία της βιωτής και της πολιτείας μας. Η Ανάσταση είναι η βεβαίωση της ελπίδας μας ότι θα εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου μας, παρά την πληθώρα λόγων και εικόνων που είναι ενάντια στην Αλήθεια της καθολικότητας της Εκκλησίας και προσπαθούν να πείσουν για την αγάπη του Χριστού υποτάσσοντας τον Θεό στη λογική του δημιουργήματος, όμως οι οδοί του Θεού δεν είναι αυτές των ανθρώπων».

Κατόπιν, σημείωσε ότι «η Ανάσταση μας δίνει τη δύναμη να κηρύξουμε ότι η πίστη δεν είναι ιδεολογία στην οποία εντάσσεται κάποιος, αλλά μια πορεία μεταμόρφωσης και αγιότητας που οδηγεί στην προσωπική μας ανάσταση, εν τω Αναστηθέντι Χριστώ. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει μέλη, όχι οπαδούς. Η Ανάσταση μας χαρίζει τη δύναμη να ξεπερνάμε τον φόβο και τα χαρακώματα, τις διαφορές και τις διαιρέσεις, τα εφήμερα και τα φαινόμενα. Μας χαρίζει τη δύναμη να νιώσουμε τη μοιρασιά της αήττητης αδυναμίας της αγάπης του Θεού. Να ανοιχτούμε ευχαριστιακά μαζί στον κόσμο και να τεθούμε στη διακονία του ανθρώπου».

Σε άλλο σημείο του λόγου του, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ανέφερε ότι «έχουμε κληθεί να ξεδιπλώσουμε τη δύναμη της Ανάστασης μέσω της ιστορίας. Το φως νικάει το σκοτάδι. Τίποτε πια δεν μπορεί να μας φοβίσει. Κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει από τη ζωή σας τη χαρά του Θεού. Απόψε, το μεσονύκτιο, από το Ιερό Βήμα μέχρι τον Τάφο του Κυρίου, τις καρδιές μας και τα σπιτικά μας, εξέρχεται και επιλάμπει το φως το ανέσπερο του Αναστάντος Χριστού. ‘'Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού''. Αυτό το ‘'φως του Χριστού'', που ‘'φαίνει πάσι'', καλούμαστε να πάρουμε όλοι μας και να γίνουμε και ‘μείς φως Χριστού», τόνισε.