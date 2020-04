Κόσμος

Κορονοϊός: δραματικός ο απολογισμός στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο υψηλότερος αριθμός θανάτων εξαιτίας της πανδημίας στον κόσμο, όπως και ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων...

Ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανήλθε σε 1.891 τις τελευταίες 24 ώρες, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει έτσι τα 38.664 στη χώρα, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει σε πραγματικό χρόνο στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 έχει φθάσει τους 732.197, σύμφωνα με αυτή τη σχολή ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη.

