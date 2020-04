Κόσμος

Τραμπ για κορονοϊό: ήταν λάθος ή άρχισε εσκεμμένα;

Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Κίνα για την εξάπλωση του κορονοϊού...

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο την Κίνα ότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με «συνέπειες», χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί, στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον συμπεράνει πως ήταν «εσκεμμένα υπεύθυνη» για την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πανδημία «θα μπορούσε να είχε σταματήσει στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε, αλλά αυτό δεν έγινε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά στον Λευκό Οίκο για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την κρίση. «Και τώρα, όλος ο κόσμος υποφέρει εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν η Κίνα θα υποστεί συνέπειες για την πανδημία του κορονοϊού, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην κινεζική πόλη Ουχάν τον Δεκέμβριο κι έκτοτε έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 157.000 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Τραμπ απάντησε: «Αν ήταν εσκεμμένα υπεύθυνοι (οι κινέζοι ηγέτες), σίγουρα». «Αν ήταν λάθος, ένα λάθος είναι ένα λάθος. Αλλά αν ευθυνόταν εν γνώσει της, ναι, εννοώ, τότε σίγουρα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες», επανέλαβε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Κίνα.

«Ήταν ένα λάθος που ξέφυγε από κάθε έλεγχο ή μήπως άρχισε εσκεμμένα;» διερωτήθηκε ο Τραμπ. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Ό,τι κι αν έγινε από τα δύο, πρέπει να μας αφήσουν να πάμε εκεί και να το μάθουμε», αξίωσε. «Ζητήσαμε να πάμε νωρίτερα», όμως «δεν το ήθελαν. Νομίζω ότι ξέρουν πως είχε γίνει κάτι που δεν ήταν καλό και βρίσκονταν σε αμηχανία. Μας είπαν πως διενεργούν έρευνα», συνέχισε. «Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα. Αλλά κάνουμε κι εμείς έρευνες», πέταξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο νέος κορονοϊός να βγήκε, από ατύχημα ή εσκεμμένα, από ένα εργαστήριο έρευνας για τους ιούς πριν εμφανιστεί σε αγορά της Ουχάν. Ο Τραμπ παράλληλα αμφισβήτησε για πολλοστή φορά τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην Κίνα (4.632 νεκροί επί συνόλου 82.745 κρουσμάτων ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, κατά το κινεζικό υπουργείο Υγείας), παρότι αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά χίλια και πλέον θύματα την Παρασκευή. Ο Ρεπουμπλικάνος υπέδειξε πως ο δείκτης θνητότητας της πανδημίας του κορονοϊού στην Κίνα ανέρχεται σε 0,33 ανά 100.000 κατοίκους. «Αυτός ο αριθμός είναι αδύνατος. Είναι αδύνατον να επιτευχθεί», επέμεινε.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα γραφικό που παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, ο δείκτης θνητότητας της COVID-19 έχει ανέλθει σε 11,24 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στη Γαλλία ανέρχεται σε 27,92 και στην Ισπανία σε 42,81. Η τοποθέτηση του Τραμπ σήμανε ακόμη μια αμερικανική ομοβροντία στον συνεχιζόμενο πόλεμο λέξεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, τη νέα κλιμάκωση της έντασης την ώρα που αρκετοί ειδικοί αντιτείνουν πως απαιτείται η ευρύτερη δυνατή διεθνής συνεργασία για να αντιμετωπιστεί η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.