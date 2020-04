Κόσμος

Κορονοϊός: χαμηλότερος ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία

Λιγότερα ήταν και τα κρούσματα που ανακοίνωσε η χώρα μέσα στο τελευταίο 24ωρο...

Ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 184 στους 4.294 συνολικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού το Robert Koch-Institut.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 2.458 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει τους 139.897, πάντα κατά τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ για τις μολυσματικές ασθένειες.

Οι απολογισμοί των ασθενών που υπέκυψαν και των νέων κρουσμάτων στη Γερμανία είναι χαμηλότεροι από αυτούς που καταγράφηκαν χθες Σάββατο (242 και 3.609 αντίστοιχα) αλλά και προχθές Παρασκευή (299 και 3.380).