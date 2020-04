Κοινωνία

Τραγωδία με έναν νεκρό σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Στο διαμέρισμα διέμεναν η σύζυγος του θύματος και τα δύο παιδιά τους. Ποια η τύχη τους. Πώς ξεκίνησε η φωτιά. Ποιος ο ρόλος του γιου του θύματος.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη! Ένας 86χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα, στο οποίο ζούσε με την επίσης ηλικιωμένη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 80χρονη σύζυγος του θύματος.

Παράλληλα, ακόμα ένα άτομο, σε διπλανό του διαμερίσματος μπαλκόνι, αντιμετώπισε καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 25 πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Παράλληλα, η πολυκατοικία έχει εκκενωθεί.

Έρευνες για τον εντοπισμό του ενός εκ των δύο γιων του 86χρονου πραγματοποιεί η Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.