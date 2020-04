Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κι άλλοι θάνατοι στην Ελλάδα

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων της πανδημίας στη χώρας μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων και οι διασηλωνωμένοι ασθενείς.

Δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό τα ξημερώματα του Πάσχα.

Ένας 65χρονος που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη κι ένας 91χρονος, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο «Σωτηρία», στην Αθήνα κατέληξαν, με την Ελλάδα να μετρά πλέον 112 θύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάου, στη χώρα μας καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο 11 νέα κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι 2.235, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες.

Από αυτά, 570 (25,5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 943 (42,2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Συνολικά 67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. Δεκαπέντε (22,4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 83,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

39 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Ο χαμηλός ρυθμός μετάδοσης της νόσου στη χώρα μας, αφήνει περιθώρια, εφόσον συνεχίσει να εξελίσσεται έτσι μέχρι το τέλος του μήνα, την εξέταση σταδιακής άρσης των περιορισμών. Βασική προϋπόθεση, πάντα, παραμένει να μην υπάρξει ξαφνική άνοδος των κρουσμάτων, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί.

Για το λόγο αυτόν, παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία μάλιστα από χθες το βράδυ και λόγω της σημερινής αργίας του Πάσχα έχουν αυστηροποιηθεί, με τους αστυνομικούς ελέγχους να αναμένονται εξονυχιστικοί και σήμερα και τα πρόστιμα να έχουν ήδη διπλασιαστεί για τους παραβάτες.