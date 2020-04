Life

Ανάσταση με πυροτεχνήματα: εικόνες από drone στον Λυκαβηττό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Αττικό ουρανό λίγα λεπτά μετά την Ανάσταση!

Η νύχτα μέρα έγινε το βράδυ της Ανάστασης στην Αττική χάρη στα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά, για τα οποία είχε μεριμνήσει ο Δήμος Αθηναίων.

«Η Αθήνα θα έχει το βλέμμα πάντα ψηλά! Χριστός Ανέστη!» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, συνοδεύοντας τις ευχές με ένα εντυπωσιακό βίντεο από drone του φωτογράφου και αρχιτέκτονα Κώστα Σπάθη.

Ο Αττικός ουρανός μετατράπηκε σε έναν πολύχρωμο καμβά, αφιερωμένο στον Θεάνθρωπο και την Ανάστασή του.

Δείτε τα εντυπωσιακά πλάνα: