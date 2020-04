Κόσμος

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Ανάσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οικουμενικός Πατριάρχης προς τους νέους: Μπορείτε να μετατρέψετε την πανδημία του φόβου και της ασθένειας σε ευκαιρία συμπαράστασης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την μακραίωνη εκκλησιαστική παράδοση και τάξη εορτάσθηκε στο Κέντρο της Ορθοδοξίας η Λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέστη τα μεσάνυχτα του Μ.Σαββάτου της τελετής της Αναστάσεως στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, περιστοιχιζόμενος από τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, και ακολούθως απηύθυνε Μήνυμα για την εορτή του Αγίου Πάσχα προς το πλήρωμα της Εκκλησίας, και ιδιαιτέρως προς τους νέους, στους οποίους έχει αφιερώσει το τρέχον έτος 2020. Έκανε δε ιδιαίτερη συγκινητική αναφορά στους Ορθοδόξους νέους που ζουν στην Τουρκία, μέσα σε ένα ετερόθρησκο περιβάλλον και προέρχονται από διάφορες εθνικές μειονότητες, ζώντας κάτω από την στοργή και την μέριμνα της τοπικής, πρωτόθρονης Εκκλησίας.

Συγκεκριμένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε:

Χριστός ?νέστη! Τό χαρμόσυνο μήνυμα τ?ς ?ναστάσεως, τ?ς νίκης τ?ς ζω?ς ?πί το? θανάτου, ?ντηχε? στήν ο?κουμένη, γίνεται παλμός τ?ς καρδι?ς κάθε πιστο?. Χριστός ?νέστη καί πάλιν καί πολλάκις!

Γιορτάζουμε τό Πάσχα, ζώντας σέ ?να κόσμο πού συνεχίζει νά ?ναμετρ?ται μέ τήν φτώχεια καί τήν ?δικία, μέ τήν βία καί τίς ?ντιπαραθέσεις καί, καί πού ?φέτος, ?πί πλέον, δοκιμάζεται, πολύ σκληρά, ?πό τήν πανδημία το? κορωνοϊο?. Καί ? ?νθρωπος στέκεται α?φνιδιασμένος καί φοβισμένος μπροστά σέ α?τό τό γεγονός, τό ?πο?ον ?νέτρεψε ?λα ?σα θεωρούσαμε βέβαια, α?τονόητα καί σταθερά.

?μως, ? ?νάστασις το? Κυρίου μας ε?ναι ? προσδοκία καί ? ?λπίδα γιά ?να καλύτερο α?ριο γιά τόν ?νθρωπο πού σήμερα πάσχει, πον? καί ?γωνι?. Τήν νίκη το? Χριστο? ?πί το? θανάτου ?ς τήν ?ληθινή πηγή α?σιοδοξίας καί ?λπίδας ?ξαγγέλλουμε ?πόψε ?πό α?τήν τήν γωνιά τ?ς γ?ς, ?πό τό Κέντρο τ?ς ?ρθοδοξίας, τό Ο?κουμενικό Πατριαρχε?ο, ?που ?πί α??νες συνεχίζουμε νά ζο?με σταυροαναστάσιμα, νά μεταδίδουμε φ?ς Χριστο? καί νά κηρύττουμε ?γάπη καί ?δελφοσύνη. ? θριαμβευτικός καί κοσμοχαρμόσυνος παιάνας τ?ς ?λπίδας «Χριστός ?νέστη», μ?ς θυμίζει πώς πάντοτε τήν ?δύνη το? πάθους διαδέχεται ? χαρά τ?ς ?ναστάσεως.

Σέ α?τήν τήν ?ναπάντεχη δοκιμασία γιά τήν ?νθρωπότητα, θά θέλαμε νά ?πευθυνθο?με ?διαιτέρως πρός τίς νέες καί τούς νέους ?πανταχο? τ?ς γ?ς, λέγοντάς τους: ?γαπητά μας παιδιά, θά πρέπει νά γνωρίζετε ?τι μέσα ?πό τή σημερινή, ?λλά καί κάθε δοκιμασία, μπορο?με ?λοι νά γίνουμε καλύτεροι, καλλιεργώντας τίς ?ρετές τ?ς ?πομον?ς καί τ?ς πίστεως, ?φο?, κατά τόν ?πόστολο Πα?λο, «? θλ?ψις ?πομονήν κατεργάζεται, ? δέ ?πομονή δοκιμήν, ? δέ δοκιμή ?λπίδα, ? δέ ?λπίς ο? καταισχύνει, ?τι ? ?γάπη το? Θεο? ?κκέχυται ?ν τα?ς καρδίαις ?μ?ν διά Πνεύματος ?γίου το? δοθέντος ?μ?ν» (Ρωμ. ε΄, 3-5).

?γαπητή νεολαία,

Σήμερα ε?στε περισσότερο ?πό ποτέ ? ?λπίδα καί τό α?ριο τ?ς ?νθρωπότητας. ?χι μόνο ?ς μιά φυσική, νομοτελειακή ?ξέλιξη τ?ν πραγμάτων, ?λλά, ?ς τά πρόσωπα, τά ?ποία θά κληθο?ν νά σηκώσουν στούς ?μους τους τό βάρος καί νά ?ναλάβουν τήν ε?θύνη γιά τήν ?ντιμετώπιση τ?ν προβλημάτων, γιά τήν διάσωση τ?ν παραδόσεων, γιά τήν ?λευθερία, τήν δικαιοσύνη καί τήν ?λληλεγγύη. ? ?νθρωπότητα χρειάζεται τά ?νειρα καί τίς ε?αισθησίες σας, τόν δυναμισμό καί τήν θέλησή σας, τά ?ράματά σας γιά ?να καλύτερο κόσμο. Γιά νά προστατευθ? ? δημιουργία το? Θεο?, τό κοινό μας σπίτι καί το φυσικό περιβάλλον.

Μή φοβηθε?τε καμιά πανδημία, ο?τε καί τίς ο?κονομικές δυσκολίες πού ?κο?με ?τι θά ?ρθουν. Μπορε?τε νά μετατρέψετε τήν πανδημία το? φόβου καί τ?ς ?σθένειας σέ ε?καιρία συμπαράστασης καί ?γάπης πρός τόν συνάνθρωπο, πρός τόν κάθε ?νθρωπο. ?λοι ε?μαστε ?δέλφια ?πάνω σέ α?τή τήν γ? πού σήμερα στενάζει καί ?γωνι?.

Θά ?θελα, ?διατέρως, νά χαιρετίσω πασχαλινά καί νά ε?λογήσω πατρικά τούς ?ρθοδόξους νέους καί νέες πού ζο?ν ?δ?, πιό κοντά στό Πατριαρχε?ο μας: Ρωμηούς, Τούρκους, Ρώσσους, Ο?κρανούς, Ρουμάνους, Γεωργιανούς, Βουλγάρους, Γκαγκαούζους, καί κάθε ?θνικότητας - πού μπορε? νά ?μιλε?τε, παιδιά μου, διαφορετική γλ?σσα καί νά ?χετε διαφορετική κουλτούρα ? καθένας, ?λλά σ?ς ?νώνει ? μ?ς ?νώνει ? ? κοινή ?ρθόδοξη πίστη, ? πίστη στόν ?ναστάντα Χριστό, τόν Λυτρωτή, το? ?ποίου ε?σαστε ?γαπημένα παιδιά. Καί ?κόμη, σ?ς ?νώνει τό ?τι ?λοι ?νήκετε στήν Πρωτόθρονη ?κκλησία, τό Ο?κουμενικό μας Πατριαρχε?ο, ?φ? ?σον ζε?τε, μόνιμα ? προσωρινά, σέ α?τή τήν ?στορική Πόλη, ?λλά καί στά ?ρια τ?ς δικαιοδοσίας του σέ α?τή τή χώρα.

?λπίζουμε τό συντομώτερο, μόλις ο? συνθ?κες τό ?πιτρέψουν, νά πραγματοποιήσουμε τό προγραμματισμένο συνέδριο ?λων τ?ν ?ν Τουρκία ?ρθοδόξων νέων, καί τότε θά ?χουμε τήν ε?καιρία νά συζητήσουμε γιά τά κοινά προβλήματα καί τά κοινά ?ράματά μας, γιά τό σήμερα καί τό α?ριο τ?ς ?ρθόδοξης ?κκλησίας μας σέ α?τό τόν τόπο, μέ τόν ?πο?ο ε?ναι ?ρρηκτα συνδεδεμένη.

?ως τότε, σ?ς ?σπάζομαι ?λους πατρικά, ?γαπητοί μας νέοι καί νέες, καί σ?ς ε?χομαι, ?πως καί σέ ?λες καί ?λους τούς νέους τ?ν ?νά τήν ο?κουμένην ?παρχι?ν μας, ?λες τίς ε?λογίες το? ?ναστάντος Χριστο?. Χαιρετίζω ?γκαρδίως καί τίς ο?κογένειές σας καί σ?ς καλ? νά ?ναφωνήσουμε ?λοι μαζί, πανηγυρικά «Χριστός ?νέστη – ?ληθ?ς ?νέστη»!

Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.