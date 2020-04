Πολιτισμός

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παρτσαλάκης

Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε λίγο πριν την Ανάσταση ο ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός αισθάνθηκε δυσαρέσκεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους ανθρώπους του.

Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Ο ηθοποιός παρέμεινε για νοσηλεία στην καρδιολογική μονάδα και οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τη θέλουν σοβαρή, αλλά σταθερή και ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβληθεί την Τρίτη του Πάσχα σε αγγειοπλαστική επέμβαση.

Πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Παρτσαλάκης είχε δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι έχει φοβηθεί από την κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό και ότι έμεινε 15 μέρες καραντίνα στην Κύπρο (λόγω γυρισμάτων) και άλλες 15 μέρες όταν επέστρεψε στην Αθήνα:

«Είμαι 68 ετών. Έχω φοβηθεί πάρα πολύ γιατί έχω τρία αδέλφια και έναν γαμπρό που είμαστε στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Είναι οι άνθρωποί μου. Επειδή δεν μπορώ να αντέξω άλλον θάνατο, θέλω να φύγω πρώτα εγώ και μετά όλοι οι άλλοι, για αυτόν τον λόγο και φοβάμαι. Μένω στο διπλανό διαμέρισμα με τον γιο μου τον μεγάλο, ο οποίος βγαίνει και ψωνίζει. Μου μαγειρεύουν. Επειδή νιώθω ότι κινδυνεύω εγώ και επειδή είναι ανέφικτο να μην αγκαλιάζω τα παιδιά μου, τα αγκαλιάζω», είχε δηλώσει ο αγαπημένος ηθοποιός.