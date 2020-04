Κόσμος

Κορονοϊός: Ημερήσια αύξηση ρεκόρ στα κρούσματα στη Ρωσία

Άλμα έκανε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Ρωσία, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Αύξηση ρεκόρ στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκε τις τελευταίες 24 ώρες στη Ρωσία, με 6.060 νέες μολύνσεις και τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει τα 42.853, ανακοίνωσε το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης της επιδημίας.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα άρχισε να αυξάνεται δραματικά τον Απρίλιο, αν και στη Ρωσία έχουν καταγραφεί πολύ λιγότερες μολύνσεις σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες στην αρχή της πανδημίας.