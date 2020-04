Πολιτική

Δένδιας: με εθνική ενότητα θα πετύχουμε τους στόχους μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, για το Πάσχα.

«Χριστός Ανέστη! Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ψυχές μας και να μας δώσει τη δύναμη να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες» εύχεται με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο μήνυμά του για το Πάσχα ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως «με εθνική ενότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας θα πετύχουμε τους στόχους μας για μια ισχυρή Ελλάδα».