Κορονοϊός: ανησυχία για την ψυχική υγεία των πολιτών σε καραντίνα

“Οι έμμεσες επιπτώσεις συσσωρεύονται” τονίζουν για την καραντίνα, λόγω του κορονοϊού, οι ειδικοί!

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της καραντίνας, την οποία πολλές χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού παρέτειναν αυτή την εβδομάδα, ανησυχούν τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, οι οποίοι ζητούν να ληφθεί υπόψη το ζήτημα αυτό.

“Η παράταση της καραντίνας ήταν αναμενόμενη, όμως το νέο θα απογοητεύσει βαθιά πολλούς ανθρώπους”, εκτίμησε η Λίντα Μπολντ καθηγήτρια δημόσιας υγείας στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μετά την ανακοίνωση την Πέμπτη της παράτασης κατά τρεις εβδομάδες του lockdown στη Βρετανία. “Οι έμμεσες επιπτώσεις συσσωρεύονται”, συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι “πρόσφατες έρευνες δείχνουν ανησυχητική αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης” στον γενικό πληθυσμό. Η τάση αυτή παρατηρείται σε όλες τις χώρες που έχει επιβληθεί καραντίνα.

Στη Γαλλία μια ένωση ερευνητών ξεκίνησε την έρευνα “Coconel” (κορονοϊός και απομόνωση), η οποία παρακολουθεί για καιρό τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων σε χίλιους ανθρώπους. Μετά το δεύτερο κύμα της έρευνας, που δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου πριν την ανακοίνωση της παράτασης κατά ένα μήνα της καθολικής καραντίνας που ισχύει στη Γαλλία από τις 17 Μαρτίου, “συνολικά το 37% των ερωτηθέντων παρουσίαζε ενδείξεις ψυχολογικής πίεσης”, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις με το πρώτο κύμα της έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο. “Η σύγκριση με τα τελευταία στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον γενικό πληθυσμό το 2017 δείχνουν επιδείνωση της ψυχικής υγείας στη διάρκεια της καραντίνας. Αν η κατάσταση αυτή παραταθεί για πολλές ακόμη εβδομάδες, ενδέχεται να ευνοήσει την εμφάνιση σοβαρών ψυχιατρικών παθολογιών και αύξηση της ζήτησης θεραπείας μετά την άρση της καραντίνας, κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε”, προειδοποιούν οι Γάλλοι ερευνητές.

Η ίδια ανησυχία κυριαρχεί και στις ΗΠΑ όπου “περισσότερο από το ένα τρίτο των Αμερικανών (36%) δηλώνει ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει σοβαρά την ψυχική τους υγείας”, υπογράμμισε η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA) σε επιστολή που απηύθυνε στις 13 Απριλίου προς το Κογκρέσο. Προειδοποιώντας για τον κίνδυνο “να δούμε ακόμη περισσότερους Αμερικανούς να χρειάζονται ψυχολογική φροντίδα”, η APA ζήτησε επενδύσεις για τις άμεσες ανάγκες “και για την περίοδο ανάκαμψης”, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ψυχολογική φροντίδα και τις τηλεσυνεδρίες. “Έκκληση σε δράση” και στη Βρετανία την οποία υπέγραψαν την Πέμπτη 24 επαγγελματίες και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet Psychiatry, την ημέρα της ανακοίνωσης της παράτασης της καραντίνας στη χώρα.

Σε αυτή ζητούν κυρίως την ενισχυμένη εποπτεία των ψυχολογικών επιπτώσεων της επιδημίας, βασιζόμενοι και εκείνοι σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Βρετανοί ανησυχούν περισσότεροι για τις ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της covid-19 από το να αρρωστήσουν οι ίδιοι. “Αυξημένη κοινωνική απομόνωση, μοναξιά, ανησυχία για την υγεία, άγχος και οικονομική ύφεση: υπάρχουν όλα τα στοιχεία για την επιδείνωση της ψυχικής ευημερίας και υγείας”, τόνισε ένας από τους υπογράφοντες, ο Ρόρι Ο’ Κόνορ του πανεπιστημίου της Γλασκόβης. “Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για να αγνοηθεί τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο”, πρόσθεσε.