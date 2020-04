Κόσμος

Κορονοϊός: Επιβραδύνεται ο ρυθμός των θυμάτων στην Ισπανία

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πανδημίας στη χώρα που έχει πληγεί όσο λίγες.

Η Ισπανία κατέγραψε 410 θανάτους που οφείλονται στον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, σε σχέση με 565 που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο, στον χαμηλότερο ημερήσιο απολογισμό σχεδόν ενός μηνός, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, το υπουργείο Υγείας.

«Είναι η πρώτη φορά που περνάμε κάτω από τους 500 θανάτους αφότου ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων άρχισε να ανεβαίνει», υπογράμμισε ο επικεφαλής του Κέντρου έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων Φερνάντο Σιμόν.

Είναι ο πιο χαμηλός 24ωρος απολογισμός που έχει ανακοινωθεί από τις 22 Μαρτίου, δηλαδή εδώ και τέσσερις εβδομάδες.

Ο δρ Σιμόν είπε πως η μείωση του αριθμού των θανάτων από χθες μέχρι σήμερα μπορεί να εξηγηθεί από την επιβράδυνση της καταγραφής των θανάτων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και πως η μείωση αυτή ακολουθείται γενικά από μια αύξηση την Τρίτη.

Όμως «είναι ένας αριθμός που μας κάνει να ελπίζουμε», είπε.

Είτε πρόκειται για θανάτους είτε για εισαγωγές στα νοσοκομεία ή σε μονάδες εντατικής θεραπείας, συνέχισε ο γιατρός, τα «στοιχεία συνεχίζουν σε μια πτωτική τάση που δηλώνει σαφώς πως η μετάδοση της ασθένειας μειώθηκε με σημαντικό τρόπο και ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η κορύφωση της επιδημίας σημειώθηκε στις 2 Απριλίου όταν είχαν καταγράψει 950 θανάτους μέσα σε 24 ώρες. Ωστόσο δεν είναι έτοιμες να συστήσουν την άρση των μέτρων περιορισμού, που είναι από τους πιο αυστηρούς στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε χθες πως θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο τη συνέχιση των μέτρων περιορισμού έως και τις 9 Μαΐου. Μοναδική προβλεπόμενη χαλάρωση: από τις 27 Απριλίου, τα παιδιά, που είναι κλεισμένα στο σπίτι από τις 14 Μαρτίου, θα επιτρέπεται να βγαίνουν υπό προϋποθέσεις που μένει να διευκρινιστούν.

Οι ενήλικες μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά αν η τηλεεργασία δεν είναι δυνατή, να κάνουν αγορές ειδών πρώτης ανάγκης ή να βγάλουν για σύντομο διάστημα περίπατο τον σκύλο τους. Όμως οι βόλτες και η φυσική άσκηση απαγορεύεται γι΄αυτούς.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας, στην τρίτη πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, ανέρχεται σε 20.453 θανάτους. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 195.344 με 4.218 νέα περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε 24 ώρες.