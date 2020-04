Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: τιμή σε όσους φυλάττουν ως άγρυπνοι φρουροί τα σύνορα της Πατρίδας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης συνόδευσε στις Καστανιές την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αντάλλαξε ευχές με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος μετέβη σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020, στον Έβρο συνοδεύοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πρώτο επίσημο ταξίδι της κατέχοντας το ύπατο πολιτειακό αξίωμα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης ευχήθηκαν στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και τους συνεχάρησαν για την επιτυχή φύλαξη των συνόρων, παρά τις καθοδηγούμενες και προσχεδιασμένες προσπάθειες παράνομων μεταναστών να τα παραβιάσουν μέσω της γειτονικής Τουρκίας.

Μετά το πέρας της επισκέψεως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε εδώ στο συνοριακό φυλάκιο στις Καστανιές Έβρου όπου είχα την τιμή να συνοδεύω την κυρία Πρόεδρο της στην επίσκεψη της εδώ, προκειμένου να τιμήσει αυτές και αυτούς που φυλάττουν ως άγρυπνοι φρουροί τα σύνορα της Πατρίδας και να ανταλλάξει ευχές μαζί τους. Σπεύδω να πω τα εξής: Φέτος η Μεγάλη εβδομάδα ήταν πολύ διαφορετική. Γιορτάζουμε σήμερα το Πάσχα των Ελλήνων ίσως όπως δεν το έχουμε ξαναγιορτάσει ποτέ μέχρι τώρα. Πιο απομονωμένοι κατά τρόπο πιο εσωτερικό, ίσως όμως και πιο έντονο και ουσιαστικό που μας φέρνει πιο κοντά στο βαθύ νόημα του, ότι δηλαδή η Ελπίδα υπερισχύει της απελπισίας. Το Φως διαλύει το Σκοτάδι. Τελικά η ζωή υπερνικά το θάνατο.

Εύχομαι από καρδιάς, από αυτόν εδώ τον τόπο όπου φυλάχθηκαν και φυλάσσονται τα σύνορα της Πατρίδας από τα άξια Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια τους Ακρίτες του Έβρου: Χρόνια Πολλά σε όλους! Χριστός Ανέστη Ελλάδα!».

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης συνόδευσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.