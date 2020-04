Κοινωνία

Επέτειος της πτώσης του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο

Ημέρα μνήμης για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μόνο μία από τους επιβαίνοντες διασώθηκε.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (19/4) ανήμερα του Πάσχα από τη μοιραία πτήση του ελικόπτερου Χιούι που κατέπεσε στο Σαραντάπορο Ελασσόνας παρασέρνοντας στο θάνατο τέσσερις αξιωματικούς ενώ σαν από θαύμα διασώθηκε σοβαρά τραυματισμένη η Αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα.

Ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς δύο από το νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα ο Συνταγματάρχης (ΤΘ) Θωμάς Αδάμος και ο Ταγματάρχης (ΑΣ) Δημοσθένης Γούλας.

Οι άλλοι δύο νεκροί ήταν ο Υποστρατήγος Ιωάννης Τζανιδάκης και ο Υπολοχαγος (ΑΣ) Κωνσταντίνος Χατζής.

Ο 50χρονος Συνταγματάρχης Θωμάς Αδάμος ήταν πατέρας τριών παιδιών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παλαιοκκλήσι (με καταγωγή από το Αρτεσιανό) και επιβιβάστηκε στο μοιραίο ελικόπτερο από τη Λάρισα όπου υπηρετούσε ως Διευθυντής σε νευραλγικό πόστο στην 1η Στρατιά.

Κυβερνήτης του μοιραίου ελικοπτέρου ήταν ο 39χρονος Ταγματάρχης Δημοσθένης Γούλας παντρεμένος, με δύο παιδιά με καταγωγή από το Ανθηρό και διέμενε στη Λάρισα.

Τα ίχνη του ελικοπτέρου χάθηκαν από τα ραντάρ στην περιοχή της Κοζάνης στις 07:50 καθώς πραγματοποιούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λάρισα στην Κοζάνη και υπό χαμηλή νέφωση. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή του Στρατού και της Πυροσβεστικής με τα συντρίμμια του να εντοπίζονται περί τις 10 π.μ. από τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ που ερευνούσαν την περιοχή για διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε (όπως διαπιστώθηκε έπειτα) από την πτώση του ελικοπτέρου στα καλώδια.

Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος στις 3 Μαΐου 2017 έδωσε μετά θάνατον τιμητική προαγωγή στους πεσόντες στο βαθμό του Αντιστρατήγου καθώς “Απεβίωσαν Κατά την Εκτέλεση Υπηρεσίας Αυξηµένου Κινδύνου”.