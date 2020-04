Τοπικά Νέα

Τραγωδία από φωτιά στην Καρδίτσα

Πασχαλινός θρήνος, παρά την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Πάσχα ένας 70χρονος στην Αγιοπηγή Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες γείτονες ειδοποίησαν την Πυροσβεστική λίγο μετά τις 12.30 όταν από τη μονοκατοικία του ηλικιωμένου που έμενε μόνος έβγαινε καπνός.

Άμεσα έφτασαν στο χωριό δύο οχήματα της ΠΥ όπου διαπιστώθηκε φωτιά στο χώρο της κουζίνας.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο και ο θάνατος του πιθανόν προέρχεται από αναθυμιάσεις.

Θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγη: Karditsapress.gr