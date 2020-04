Πολιτική

Τσίπρας: είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του ΕΚΑΒ

Το συντονιστικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο μήνυμα έστειλε διά ασυρμάτου σε όλους τους διασώστες

Το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ επισκέφθηκε ανήμερα του Πάσχα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους εργαζόμενους για το έργο που προσφέρουν σε αυτή την δύσκολη περιόδο και υποστήριξε ότι πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Είναι χαρά μου που είμαι εδώ», είπε ο κ. Τσίπρας φθάνοντας στο κέντρο κατά την υποδοχή που του έκανε ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ενώ απευθυνόμενος προς τους εργαζομένους είπε: «Σας είμαστε ευγνώμονες που είσαστε αυτές τις ημέρες, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο στην πρώτη γραμμή της μάχης για το καλό όλων μας, και σήμερα χρονιάρα ημέρα που είσαστε εδώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη».

Ο κ. Τσίπρας ξεναγήθηκε στις στις εγκαταστάσεις του συντονιστικού κέντρου του ΕΚΑΒ, οι εκπρόσωποι της διοίκησης τον ενημέρωσαν για τον τρόπο λειτουργίας και το πως υποδέχονται τις κλήσεις και ανταποκρίνονται.





Ακολούθως ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε προς όλα τα πληρώματα των ασθενοφόρων που βρίσκονταν στον δρόμο: «Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσω την βαθιά μας ευγνωμοσύνη που όλες αυτές τις ημέρες που εμείς είμαστε σπίτια μας, εσείς είσαστε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα στη πρώτη γραμμή για να υπερασπίζεστε την κοινωνία, για να υπερασπίζεστε την ζωή. Σας εκφράζουμε την ευγνωμωσύνη μας. Είμαι βέβαιος τώρα που στην συλλογική συνείδηση της κοινωνίας μας έχει αναδειχθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε είμαι βέβαιος ότι θα έχει ανταπόκριση και στην δική σας καθημερινότητα».

Αμέσως μετά πρόσθεσε ότι είναι καιρός να ενταχθούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ να ενταχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά. Φυσικά τήρησε το έθιμο και τσούγκρισε αυγά με εργαζόμενους.