Παράξενα

Κορονοϊός: μια κηδεία “έβαλε” σε καραντίνα όλο το Σαβιάνο

Αναγκαστική, σύμφωνα με τις Αρχές, η επιβολή των περιοριστικών μέτρων.

Σε καραντίνα έθεσαν, οι ιταλικές αρχές, την κωμόπολη Σαβιάνο, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Η λήψη του ύψιστου αυτού μέτρου προστασίας, οφείλεται στην απόφαση πολλών κατοίκων να πουν το ύστατο χαίρε στον εξηνταεξάχρονο δήμαρχο και γιατρό, Κάρμινε Σομέζε, ο οποίος έχασε την ζωή του από κορονοϊό.

Εκατοντάδες πολίτες κατέβηκαν χθες το απόγευμα στο δρόμο, για να πουν το στερνό αντίο στον δήμαρχο, κατά το πέρασμα της νεκροφόρας, η οποία διέσχισε τις κεντρικές οδούς με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα.

«Η απόφαση να επιβάλουμε καραντίνα ήταν αναπόφευκτη. Δεν μπορούμε να κινδυνεύσουμε να δημιουργηθεί νέα εστία μετάδοσης του ιού. Πρέπει να προστατέψουμε την υγεία των κατοίκων του Σαβιάνο αλλά και ολόκληρης της γύρω περιοχής, η οποία είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη», δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη, Βιντσέντσο Ντε Λούκα.