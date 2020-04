Αθλητικά

Τον Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει η Φενέρμπαχτσε

Ο Ρουμάνος πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των επικρατέστερων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της τουρκικής ομάδας.

Έτοιμος για... αλλαγή στρατοπέδου είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στον πάγκο της Αλ Χιλάλ, είναι στο “μικροσκόπιο” της Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρουν τα τούρκικα μέσα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά δεν θα ήταν αρνητικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε.

Για την θέση του προπονητή “συναγωνίζεται”, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, με ακόμη έναν γνωστό μας. Ο Ερόλ Μπουλούτ είναι συνυποψήφιος και έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει περάσει από τον Ολυμπιακό τον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ τώρα είναι προπονητής της Αλάνιασπορ, όπου αγωνίζονται οι Τζαβέλας, Σιώπης και Μπακασέτας.