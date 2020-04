Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση των συνθηκών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Δευτέρα του Πάσχα, αναμένονται τοπικές βροχές προς το μεσημέρι στα βόρεια, από το βράδυ στα δυτικά και τη νύχτα στα κεντρικά της χώρας. Τις απογευματινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και πιθανώς στη Θράκη, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, ενώ τη νύχτα πιθανώς και στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και τοπικά από νότιες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς και το βράδυ θα ενισχυθούν στο βόρειο Αιγαίο σε 6 με 7 μποφόρ.

Ο καιρός την Δευτέρα του Πάσχα σες 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για το Ωίδιο. Στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές εμφανίστηκαν οι πρώιμες προσβολές. - Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα.

Οδηγίες: Αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση συνιστάται να προστατευτούν το συντομότερο. Υπενθυμίζεται ότι η προστασία ξεκινά προληπτικά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ. Επισημαίνεται ότι ο ψεκασμός για το ωίδιο στα πρώτα φύλλα με βρέξιμο θειάφι και επανάληψη μετά από 10 - 14 ημ. αντιμετωπίζει ικανοποιητικά και τα ακάρεα της φυλής των ματιών.

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί 3 - 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

