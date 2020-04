Κοινωνία

Προς αστυνομικούς: “Μην τολμήσετε να μου χαλάσετε το Πάσχα”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση στα social media που οδήγησε τον άνδρα με χειροπέδες, ενώπιον του Εισαγγελέα.

Ενημέρωσε την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εισαγγελία Βόλου ότι το Πάσχα θα είναι με την οικογένεια και τα παιδιά του στο κτήμα του στη Νέα Δημητριάδα και θα ψήνει. Προειδοποίησε ότι εάν του χαλάσουν τη διάθεση μπροστά στα παιδιά του η Λαμπρή θα είναι η τελευταία της ζωής τους! Ακόμη, έγραψε πως αν πετάξει drone της Αστυνομίας πάνω από την αυλή του, θα καταρριφθεί.

Ο λόγος για έναν Βολιώτη ηλικίας 35 ετών που αποφάσισε να κάνει… πασχαλινή επανάσταση αλλά κατέληξε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου για να δώσει εξηγήσεις για απειλή διάπραξης εγκλήματος κατά της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας Βόλου!

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ταχυδρόμος του Βόλου”, μετά από ανάρτηση που έκανε ο άντρας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου έκανε «έφοδο» στο σπίτι του και τον τσάκωσε στον ύπνο. Κατέσχεσε τα δύο κυνηγετικά όπλα που έκρυβε και τα φυσίγγια.

Ο 35χρονος νταής οδηγήθηκε στην Αστυνομία και κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του αλλά δεν… επέμεινε στις απειλές του και άρχισε να δικαιολογείται. Ηταν τρελαμένος λόγω όλης αυτή της κατάστασης, φέρεται να ισχυρίστηκε. «Δεν τα εννοούσα», είπε. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλήματος και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω παρέλευσης αυτοφώρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ενημερώνω και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 19/04/2020 ΤΗΝ 19Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΤΙ:

Θα ψήνω Πρόβειο Κεμπάπ και Κοκορέτσι στο κτήμα μου στο Βόλο Μαγνησίας, στη ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, με την Οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Κάνατε ότι περάσατε από μπροστά και απλά «περάσετε» καλώς. Κάνατε ότι σταματήσατε να μου χαλάσετε τη διάθεση και την Ημέρα αυτή μπροστά στα παιδιά και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ Η ΛΑΜΠΡΗ ΤΟΥ 2020. Δεν φαντάζεστε το τι σας περιμένει…

Γι’ αυτό το λόγο ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΤΕ απευθύνομαι στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Είμαι ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΕΤΟΙΜΟΣ και ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΕΡΑΤΑ.

ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ DRONE της Αστυνομίας που θα πετάξει πάνω από την αυλή μου ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΙ και το ΕΝΝΟΩ».

Πηγή: Εφημερίδα Ταχυδρόμος Βόλου