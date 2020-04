Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: προβληματισμός για τους “αόρατους” νεκρούς

Εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες νέα κρούσματα το τελευταίο 24ώρο.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, 596 επιπλέον θανάτους στα νοσοκομεία ασθενών που είχαν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 16.000 τον συνολικό αριθμό των θανάτων που οφείλονται στον ιό στη χώρα, μία από τις πιο πληγείσες στην Ευρώπη.

Συνολικά, 16.060 άνθρωποι πέθαναν από την ασθένεια Covid-19 στο νοσοκομείο και 120.067 βρέθηκαν θετικοί στον ιό, δηλ. 5.850 περισσότεροι από ό,τι την προηγουμένη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Οι αριθμοί που δημοσιεύονται καθημερινά από τις βρετανικές υγειονομικές αρχές περιλαμβάνουν μόνο τους θανάτους στο νοσοκομείο ασθενών που βρέθηκαν θετικοί, μια μέθοδος που έχει επικριθεί επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας ή στο σπίτι και μειώνει ως εκ τούτου τον αληθινό αντίκτυπο της πανδημίας.