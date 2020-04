Life

Mykonos Live TV: “Προφητικό” το σούβλισμα με νοσοκομειακές στολές και γάντια (βίντεο)

Εικόνες από την περυσινή εκδήλωση στην Ψαρρού, που παραπέμπουν σε… μέτρα προστασίας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το “προφητικό” βίντεο από το Πάσχα του 2019 που έφερε στο φως το Mykonos Live TV, με μία δόση χιούμορ αλλά και νοσταλγίας.

Το βίντεο τραβήχτηκε πέρυσι σε γνωστό κλαμπ στην Ψαρρού όπου το προσωπικό ήταν εφοδιασμένο με νοσοκομειακές στολές και γάντια, για τα μέτρα επαφής με τους πελάτες.

«Μπροστά από την εποχή του», υπογραμμίζει το Mykonos Live TV, συμπληρώνοντας πως φέτος το διάσημο beach club στην Ψαρρού είναι κλειστό.

«Οι φετινές γιορτές είναι διαφορετικές και δεν θα τις περάσουμε στα νησιά. Μένουμε σπίτι και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στα αγαπημένα μας μέρη. Καλό Πάσχα!», υπογραμμίζει στο σχετικό δημοσίευμα.