Κοινωνία

“Το αρνί είναι μεγάλο” έγραφε το έγγραφο μετακίνησης! (εικόνες)

Αν μη τι άλλο, πρωτότυπη η “αιτιολογία” για την μετάβαση από ένα σπίτι σε άλλο…

Με έναν ευφάνταστο τρόπο επέλεξε να κυκλοφορήσει στους δρόμος κάτοικος στην Αράχωβα βρήκε προκειμένου να μετακινηθεί στο σπίτι φιλικού της προσώπου λόγω Πάσχα. Η απίστευτη δικαιολογία για να καταφέρει να κάνει Ανάσταση και Πάσχα με τους φίλους της κάνει πλέον τον γύρο του Διαδικτύου.

Η κάτοικος του κοσμοπολίτικου χωριού προκειμένου να δικαιολογήσει την μετακίνηση από το σπίτι της στο σπίτι φιλικού της προσώπου για να κάνουν μαζί Ανάσταση και Πάσχα επέλεξε «Β4: Μετακίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη», γράφοντας από κάτω το εξής: «Είναι μεγάλο το αρνί και δεν μπορούν να το φάνε μόνοι τους».

Για καλή της τύχη, όπως γράφει το ethnos.gr, δεν βρήκε στους δρόμους της Αράχωβας αστυνομικούς και έτσι γλίτωσε το προβλεπόμενο από τις αρχές πρόστιμο