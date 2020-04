Κοινωνία

Δίωξη για fake news μέσω ανάρτησης στα social media

Ο ισχυρισμός της είχε προκαλέσει την κινητοποίηση του Λιμενικού.

Δίωξη με τη διαδικασία του αυτοφώρου για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε βάρος γυναίκας, κατοίκου Χίου, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου για ψευδή της ανάρτηση στη σελίδα που διαθέτει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα είχε γράψει ότι είδε μια βάρκα με 70 πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή της Αγίας Ερμιόνης Χίου. Η ανάρτηση αυτή έπεσε στην αντίληψη του Λιμεναρχείου Χίου, στελέχη του οποίου άρχισαν να ερευνούν την περιοχή προκειμένου να βρουν τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι δεν βρέθηκαν. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία, η οποία και άσκησε δίωξη.

Μετά τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας η γυναίκα παραπέμφθηκε να δικαστεί σε τακτική δικάσιμο.