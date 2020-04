Κόσμος

Κορονοϊός: αισιόδοξα μηνύματα από την Ιταλία

Τι δείχνουν τα δεδομένα των προηγούμενων 24 ώρων για τους θανάτους και τα νέα κρούσματα, αλλά και τις εισαγωγές σε ΜΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 178.972. Οι νεκροί έφτασαν τους 23.660. Παράλληλα, 47.055 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 175.925 και είχαν χάσει την ζωή τους 23.227 άνθρωποι ενώ 44.927 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 433 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.047 νέα κρούσματα, 2.128 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

2.635 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 25.033 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 80.589 έχει αποφασιστεί ο κατ΄ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 65.236 και οι νεκροί 12.213. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 22.560, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 3.023. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 15.935, με 1.087 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού μειώνεται σημαντικά (444 λιγότερα κρούσματα) ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 49 λιγότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για δέκατη έκτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Οι θεραπευμένοι είναι 72 λιγότεροι από το περασμένο εικοσιτετράωρο. Η κυβέρνηση της Ρώμης, όμως, προς το παρόν δεν εννοεί να δώσει «πράσινο φως» στην μαζική επαναλειτουργία επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών πριν από τις 4 Μαΐου, λόγω και του ότι σε πόλεις όπως το Μιλάνο και το Τορίνο, τα νέα κρούσματα δεν έχουν ακόμη περιοριστεί με ουσιαστικό τρόπο.?