Τεχνολογία - Επιστήμη

Αγγελία εργασίας με μισθό-μαμούθ για διαχείριση social media

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο προσφέρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό σε όποιον επιλεγεί για τη θέση.

Την ευκαιρία να κάνει το χόμπι του, επάγγελμα και, παράλληλα, να κερδίζει ένα αξιοσέβαστο ετήσιο εισόδημα, δίνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον άνθρωπο που θα αναλάβει να ελέγχει τα Social Media του συλλόγου!

Οι “κόκκινοι διάβολοι” αναζητούν έναν “Επικεφαλής των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης”, ο οποίος θα επιφορτιστεί στο να επικοινωνεί με τους 1,1 δισεκ. διαδικτυακούς θαυμαστές τους. Ο επιλαχών, αφενός θα έχει την ευκαιρία να συναναστρέφεται καθημερινά με τα ινδάλματά του, αφετέρου θα βάζει στο λογαριασμό του περί τις 100.000 λίρες το χρόνο!

Επιπλέον, ο διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα ελέγχει τους προσωπικούς λογαριασμούς κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά θα σχεδιάζει μαζί τους το περιεχόμενο και τη στρατηγική κάθε ανάρτησης.

Κι αυτό καθώς τους τελευταίους μήνες αρκετοί παίκτες - ανάμεσά τους οι Πολ Πογκμπά και Τζέσε Λίνγκαρντ - δέχθηκαν επικριτικά σχόλια από οπαδούς και ειδικούς για τη δραστηριότητά τους στα Social Media.