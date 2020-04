Κόσμος

Κορονοϊός: Πλησιάζει το όριο των 20.000 θανάτων η Γαλλία

Σταθερή πάντως είναι η μείωση του ρυθμού της αύξησης των θυμάτων και των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική.

Η Γαλλία πλησιάζει το όριο των 20.000 θανάτων, καθώς 395 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 19.718 τον συνολικό αριθμό των θανάτων της επιδημίας COVID-19 στη χώρα. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των θανάτων μειώνεται, μαζί με τον αριθμό των ασθενών που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Ζερόμ Σαλομόν, ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο συνολικός αριθμός των ασθενών που βρίσκονται στην εντατική μειώθηκε για 11η συνεχή ημέρα, στους 5.744, στο χαμηλότερο επίπεδο από την 30ή Μαρτίου.

Ο Πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε ότι η κατάσταση στην Γαλλία βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά, αλλά προειδοποίησε ότι η υγειονομική κρίση δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πίεση στα νοσοκομεία μειώνεται, με την συνεχή μείωση των ασθενών που βρίσκονται στην εντατική, είπε.

Αντίθετα, η οικονομική κρίση που προέρχεται από την επιδημία του κορονοϊού μόλις ξεκίνησε και θα είναι «βίαιη», προειδοποίησε.