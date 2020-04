Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στην Τουρκία

Νέα εκατόμβη θυμάτων το τελευταίο 24ωρο στη γειτονική μας χώρα.

Σε 86.306 ανήλθαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας COVID-19 στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, καθώς 3.977 νέα κρούσματα καταγράφηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο στην χώρα.

Ο Τούρκος Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι 127 άνθρωποι πέθαναν κατά τις τελευταίες 24 ώρες, επί συνόλου 2.017 νεκρών της επιδημίας και ότι 35.344 διαγνωστικά τεστ έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο 24ωρο.

Η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων εκτός της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.