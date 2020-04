Πολιτική

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την τουρκική πρόκληση στην Λέσβο

Στολίσκος από τουρκικές ακταιωρούς, που συνόδευε λέμβο με παράτυπους μετανάστες, ήρθε αντιμέτωπος με τα ελληνικά σκάφη.